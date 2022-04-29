Altının ışıltısını faiz söndürüyor

Altın fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor. Son birkaç gündür 'ons' ve 'gram' tarafında kritik destekler aşağı doğru kırılıyor. Sebep belli; ABD Merkez Bankası (FED) son yılların "en agresif" para politikasına hazırlanıyor. Haftaya gerçekleşecek mayıs toplantısında 50 baz puanlık artış masada... Verilen mesajlara ve beklentilere bakılırsa, FED faiz oranlarının yüzde 2,5 gibi (ABD ve küresel ekonomi için) oldukça yüksek bir seviyeden yılı tamamlaması bekleniyor.

İş bununla da bitmiyor. Pandemideki para basmalarla birlikte FED'in bilançosu 9 trilyon dolar sınırına dayanmıştı. Şimdi FED, dolaşımdaki dolar miktarını da azaltacak. Piyasadan iki yıl içinde yaklaşık 2 trilyon dolar çekmeyi planlıyorlar. Bütün bunlar, yüzde 8,5 ile son 40 yılın zirvesine tırmanan enflasyon oranlarını düşürmek için yapılacak. Yani dolarda hem arz azalacak hem de maliyet (faiz) artacak. Bu sebeple dolarda küresel bazda bir yükseliş hareketi hakim... Dolar endeksi 100'ün üzerinde, 10 yıllık ABD faizleri de 2,80'i aşmış durumda... "Ters korelasyon" ilişkisi sebebiyle de ons, bir süredir düşüşte... Temel anlamda çerçeveyi çizdikten sonra altın fiyatlarında bundan sonra ne olabilir, dikkatimi çekenleri paylaşıyorum:

> FED'in haftaya yapması beklenen faiz artışı, ons tarafında fiyatlara dahil olmaya başladı. Nisan başında 2.000 doların üzerini gören ons, o tarihten itibaren düşüşe geçti. Dünkü işlemlerde de kritik bir destek seviyesi olan ve "100 günlük hareketli ortalama"nın bulunduğu 1.880 dolara kadar düşüş gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte 1.880 dolar desteği çalışmazsa, ons altında 1.850-1.840 dolar bandına kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu, tamamen FED'in haftaya yapacağı açıklamalara bağlı...

> Gram altına baktığımızda ise ons kadar bir kayıp görmüyoruz. Çünkü içeride küçük küçük de olsa yükselen ve 14,80 TL'nin üzerini test eden bir dolar kuru var. Bu durum, gram altında 900 TL seviyesinin de korunmasına sebep oluyor.

> FED'in toplantısı yaklaşırken, dün, oyunu bozacak bir veri geldi. ABD ilk çeyrek büyüme rakamları, yüzde 1,4 daralmaya işaret etti. Burada yüzde 1'lik büyüme bekleniyordu. Eğer FED bu 'küçülme'yi savaşa bağlarsa, ana politikasından da çok sapmayacaktır. Ancak yükselen resesyon kaygıları ağır basmaya başlarsa, "agresif faiz artışları bir miktar rafa kalkar mı" sorusu da gündeme gelecektir. Zaten ons, dün bu beklenti 1.880 doların üzerinde tutunmaya çalıştı.

SONUÇ: FED'in bağıra bağıra gelen faiz mesajları, bugün altın tarafında büyük oranda fiyatlandı. İçeride de dolar kuru, haftalardır 14,50'nin üzerinde "yerini sağlama almış" gibi görünüyor. Bu denklemde kurdan destek bulacak gram altın, 'ons'a göre daha avantajlı konumda bulunuyor. Kısa vadede "verilere ve açıklamalara göre, fiyatlarda yatay-dalgalı bir seyir" beklenebilir.

Ö. FARUK BİNGÖL