Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Erdoğan, Suudi Arabistan'da Umre ziyareti de gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.

"UMRENİZ MEBRUR OLSUN"

Erdoğan'ın, Kabe'ye yaptığı Umre ziyaretinden fotoğraf paylaşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Umreniz mebrur olsun" ifadelerini kullandı.