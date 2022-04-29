5 Kamu kurumu 384 personel alacak
Sayıştay,BDDK ve 3 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 237 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 mayıs 2022
Gazi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Gazi ilanı detayları için tıklayınız
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
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Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 83 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
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BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
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Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız