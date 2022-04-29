Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti

Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesine bu yıl ilk kez bir kadın kaymakam atandı. 14 Şubatta Sarıoğlan İlçesinde göreve başlayan Kaymakam Rüveyda Kahraman, 2 buçuk ayda ilçe sakinlerinin gönlünde taht kurdu.

Makamından çok halkın arasında olan kaymakam, sık sık ev ziyaretleri yaparak vatandaşların sorunlarını dinliyor.

KIZ ÇOCUKLARI OKUSUN DİYE EV EV GEZİYOR

Kırsaldaki kız çocuklarının okutulması içinde mahalle mahalle gezerek ev ziyaretleri yapan Kaymakam Rüveyda Kahraman, mütevazi kişiliğiyle de öne çıkıyor.

Kırsal mahallelere ilçe emniyet müdürü ve ilçe jandarma komutanı ile birlikte ziyaretler yapan Kaymakam, sorunları yerinde dinleyerek hızla çözüm üretiyor.

Vatandaşların iftar davetlerine ve çocukların doğum günü kutlamamalarına da giden Kaymakam Rüveyda Kahraman, çocuklarla oynamayı da ihmal etmiyor.

İlçelerinde ilk kez bir kaymakamın halkın içinde olmasına sevinen ilçe sakinleri ise Rüveyda Kaymakamı çoktan benimsemiş durumda.

ŞEHİT ANNESİNİN FİDELERİNİ DİKTİ

Şehit ailelerine de ayrı bir önem veren Sarıoğlan Kaymakamı Rüveyda Kahraman, şehit ailelerini de ziyaret ederek ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor.

Son olarak Şehit Ahmet Bozok'un annesi Dilber Bozok'u evinde ziyaret eden Kaymakam Kahraman, şehit annesinin bahçesine fide diktiğini görünce iş eldivenlerini takıp bahçeye girdi.

Şehit annesiyle birlikte fide diken Kaymakam Rüveyda Kahraman'a ilçe halkı " O artık evimizin kızı gibi" diyorlar.

Ali ALTUNTAŞ