Türk lirası rekora koşuyor! Hem yerli hem yabancı yatırımcı TL'yi tercih ediyor

Geçen yılın aralık ayının son haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması, TL mevduatta 2022'nin ilk çeyreğinde rekor artış sağladı. 2021'in sonuna göre 602 milyar lira artarak 2 trilyon 431 milyar liraya ulaşan TL mevduatta, 1 yıllık artışa 915 milyar liraya ulaştı.

VARLIKLARDA HIZLI ARTIŞ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı finansal piyasa özet verilerine göre, yılın ilk üç ayında yurtiçi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları, yüzde 18.6 oranında artarak 9.2 trilyon liraya çıktı.

Aynı dönemde yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise yüzde 8.5 artarak 741 milyar lira oldu. Böylece 2021 sonunda 8.4 trilyon lira olan toplam finansal varlıklar, bu yılın ilk çeyreğinde 9.9 trilyonu geçti. 2022 yılı ilk üç ayında yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde en yüksek artış, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve TL mevduatlarda yaşandı. Geçen yılsonu itibarıyla yaklaşık 1 milyar 495 milyon lira olan yerli yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerindeki varlıkları, yüzde 34 artarak 2022 Mart sonunda 2 trilyon liraya çıktı.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU