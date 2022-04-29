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BTK duyurdu, tarife ve kampanyalar, e-Devlet'te karşılaştırılabilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen çalışmalarla, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin telefon, internet ve televizyon tarife ile kampanyalarının e-Devlet Kapısı'ndan karşılaştırılması sağlanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Nisan 2022 09:30
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BTK duyurdu, tarife ve kampanyalar, e-Devlet'te karşılaştırılabilecek

BTK'den yapılan açıklamaya göre, hazırlanan taslak düzenleme, işletmecilerin bireysel abonelik sözleşmesi kapsamında sundukları sabit internet, sabit telefon, televizyon, mobil telefon ve adrese dayalı mobil internet hizmetine ilişkin tarifelerini kapsayacak.

Vatandaşlar, talep ettikleri hizmet türüne göre filtrelemeler yaparak kendileri için en uygun tarifeye kolaylıkla ulaşabilecek. Sabit hizmetlerde, yerleşim yeri adresi seçilerek belirlenen konuma özel teklifler de karşılaştırılabilecek.

e-Devlet Kapısı üzerinden gösterilecek farklı işletmecilere ait tarife ve kampanya teklifleri, işletmeci, ortalama aylık ücret, ödeme tipi (faturalı/ön ödemeli), taahhüt süresi, kullanım hacimleri, bağlantı çeşidi, indirme/gönderme hız aralığı, azami cayma bedeli, öncül ücretler, varsa ek faydalara ve daha birçok detaya göre kıyaslanabilecek.

31 Aralık'ta yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemeyle tüketicilerin, işletmecilerin tarife tekliflerini karşılaştırmak için her bir işletmecinin kendi internet sitesine ayrı ayrı erişmek yerine, tüm tarifelere tek bir platform vasıtasıyla ulaşabilmeleri ve söz konusu tarifeler arasında karşılaştırma yaparak kendileri için en uygun teklifleri seçmesi hedefleniyor.

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