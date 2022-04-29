Vali Kocabıyık Erdoğan'ın isteği ile görevinden alınmış

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, eşi Gezi Davası'nda çıkan kararlar ile 31 Mart'taki seçiminin iptal edilmesini eleştirmesinin ardından merkeze çekilen Uşak Valisi Funda Kocabıyık hakkında yazdı. saymaz'ın aktardığına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocabıyık'ı arayarak istifa etmesi gerektiğini söyledi ve "Benim günahım ne? İstifa etmiyorum. Siz görevden alın" yanıtını aldı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Soylu, Kocabıyık'ı merkeze çekti.

VALİ FUNDA KOCABIYIK GECE YARISI GÖREVDEN ALINMIŞ

İsmail Saymaz'ın bugünkü köşe yazısının "Vali Funda Kocabıyık, gece telefonuyla görevinden alınmış" başlıklı kısmı şöyle:

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Parkı Davası'daki kararları Twitter'da eleştirdiği için Uşak Valisi olan eşi Funda Kocabıyık, görevinden el çektirildi. Hüseyin Kocabıyık'ın eylemi nedir? Yargı kararını eleştirmek! Bu suç mudur? Değil. AK Parti, Kocabıyık'ı cezalandırmak için disiplin soruşturması açsaydı anlaşılabilirdi. Gel gör ki ceza, tweet atanın eşi olmaktan başka 'günahı' olmayan Vali Funda Kocabıyık'a kesildi.

"SOYLU KOCABIYIK'I ARAYARAK KIZGINLIĞINI BELİRTTİ"

Hüseyin Kocabıyık, Gezi Parkı Davası'nda hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten Osman Kavala'ya müebbet, bu suça yardımdan 16 sanığa 18 yıl hapis cezası verilmesi ve yedi kişinin tutuklanması üzerine çok öfkelendi. Kocabıyık, aslında Kavala'ya mesafeli bir isimdi. Fakat kararın hukuk devletine ve demokrasiye inancı sarsacağını, AK Parti'ye geri dönüşü olmayan zarar vereceğini düşünüyordu. Vali Funda Kocabıyık'ın zarar görme ihtimalini bilerek, iki eleştirel tweet attı.

İkinci tweetin atılma saati, 23.36 idi. Derken... Kocabıyık'ın telefonu çaldı. Arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu idi. Soylu, ta 1990'larda Doğru Yol Partisi'nden tanıdığı Kocabıyık'a tweetten ötürü sitem etti. Kocabıyık da Gezi Parkı kararına ilişkin eleştirilerini yineledi. "Fikirlerimizi söylemeyecek ve yazamayacak mıyız? İnsanları yargılarken, hukuk da perişan oluyor" dedi. Soylu ise "Siz Kavala'yı bilmiyor, tanımıyorsunuz" diyerek, kızgınlığını belirtti. Vali Funda Kocabıyık, eşinin attığı tweetleri sosyal medyaya düşünce gördü. Kendisi Uşak'ta, eşi Ankara'daydı. Yaklaşık bir saat sonra Bakan Soylu, Vali Kocabıyık'a telefon açtı. Çok kızgındı. "İstifa edin" dedi. Kocabıyık ise tweetlerden haberdar olmadığını belirterek, "Benim günahım ne? İstifa etmiyorum. Siz görevden alın" diye yanıt verdi.

"GÖREVDEN ALINMASINI ERDOĞAN İSTEDİ"

Soylu, sabah ilk iş olarak, Kocabıyık'ı merkeze çeken kararı imzaladı. İddia o ki el çektirilmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi. Hüseyin Kocabıyık hakkında ise partide disiplin süreci başlatılmadı. Kocabıyık, istifa etmeyi düşünmüyor. Ancak disipline sevki halinde siyaseti bırakmayı planlıyor. Ancak parti içi mekanizmaların kendisi için çalıştırılmayıp faturanın eşine kesilmesine üzüldüğü ifade ediliyor.