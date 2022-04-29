Twitter'da işler iyi gidiyor: Kullanıcı sayısı arttı

Sosyal medya devi Twitter, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayınladı. Şirket geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16'lık bir yükselişle bu çeyrekte 1,20 milyar dolar kazanç sağladığını belirtti.

Bu açıklama, Twitter'ın Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alındıktan sonra yayınladığı ilk rapor. Twitter, 2021'in dördüncü çeyreğine ait kazanç raporunda 217 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaştığını söylemişti ve bu sayı, 2021'in üçüncü çeyreğinde 211 milyon şeklinde açıklanmıştı.

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Elon Musk, Twitter mesajlaşma özelliğinin Signal benzeri uçtan uca şifrelemeye sahip olması gerektiğini açıkladı.

Twitter kullanıcı sayısı 229 milyona ulaştı

2022'nin ikinci çeyreğinde Twitter, kendi hedef kitlesini ölçmek için belirlediği metriği olan mDAU (paraya çevrilebilen günlük aktif kullanıcı sayısı), 2022'nin 31 Mart'ta sona eren birinci çeyreğinde yıldan yıla yüzde 15,9 artarak 229 milyona çıktı.

Analistler Twitter'ın bu dönemde ortalama 0,03 Amerikan doları hisse başına kar (EPS) üzerinden 1,22 milyar kazanç sağlamasını bekliyorlardı. Şirketin kendisi ise 1,17 milyar dolar ile 1,27 milyar dolar arasında bir tahminde bulunmuştu ve 1,20 milyar dolar kazanç açıklayarak bu beklentisini tutturmayı başardığını ortaya koydu.

Bununla birlikte Twitter'ın piyasa değeri şu anda 37 milyar dolar civarında. Forbes'a göre 264 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, 7 milyar dolar fazla ödemeyi göze alarak şirkete talip oldu. Musk bundan önce Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini de satın alarak firmanın en büyük hissedarlarından biri haline gelmişti.

Facebook'un kullanıcı sayısı 2 milyara yakın

Meta'nın açıklamasına göre, Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı 2022'nin birinci çeyreğinde 1,96 milyara yükseldi. Bu oran, 2021'in üçüncü çeyreğinde 1,930 milyar seviyesindeyken; Facebook, dördüncü çeyrekte 1 milyon düşüş yaşayarak 1,929 milyara gerilediğini açıklamıştı.

Kaynak: Shiftdelete