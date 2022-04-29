Adana'da polis ALS hastası çocuğu tedavi merkezine ekip aracıyla götürdü

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde ikamet eden Fatma (37) ve Cumali Aydın (42) çifti, dört çocuklarından en küçüğü, nörolojik bir rahatsızlık olan ALS hastası kızları Merve'yi tedavi gördüğü Yeşiloba Hipodromu Atlı Terapi Merkezi'ne götüremediği için İl Emniyet Müdürlüğünden yardım istedi.

Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, hasta çocuğu evinde ziyaret etti.

Polisler, oyuncak bebek hediye edip yakından ilgilendikleri çocuğu ekip aracıyla terapi merkezine götürdü.

Burada görevliler eşliğinde ata binen Merve büyük sevinç yaşadı.

Anne Fatma Aydın, gazetecilere, kızına 6 aylıkken ALS teşhisi konulduğunu söyledi.

Aydın, kızının o günden sonra hastalığının ilerlemesinin önüne geçebilmek için çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi görmeye başladığını anlattı.

Şimdiye kadar otobüsleri kullanarak ve zaman zaman da ilçe belediyesinin desteğiyle Merve'yi tedaviye götürdüğünü aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Kızımı atlı terapi merkezine götürecek araç bulamayınca polislerden yardım istedim. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Kızım da sevdiği polislerin gelmesiyle çok mutlu oldu. Kızım daha önce dik duramıyordu. Şimdi tedavilerle dengede durmaya başladı. Bir gün adım attığını göreceğime inanıyorum."