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'Kırsalda 12 bin çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okullaşma oranlarını artırmak için 40 bin yeni ana sınıfı açılması hedefimiz doğrultusunda şu ana kadar 8 bin 145 yeni ana sınıfını, 112 yeni anaokulunu hizmete aldık, 264 yeni anaokulunun ihalesini tamamladık. Kırsalda 12 bin çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Nisan 2022 11:10
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'Kırsalda 12 bin çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk'

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının artırılması için 3 bin yeni anaokulunun tamamının yatırım programına alınarak illerinin, ilçelerinin ve arazilerinin belirlendiğini, sene sonuna kadar okulların iç donatımı ve öğretmen ihtiyacını da gidererek hızlı şekilde hedeflenen noktaya gelineceğini açıkladı.

Bakan Özer, AA muhabirine eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmanın öncelikleri olduğunu ifade eden Özer, son 20 yılda temel eğitimde, ortaöğretimde ve yükseköğretimde okullaşma oranlarının çok ciddi biçimde artarak OECD ülkelerinin ortalamalarına yaklaştığını vurguladı.

Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarının da iyileştirilmesi için çalışma yürüttüklerini kaydeden Özer, "Bu amaca ulaşmak için yeni bir okul öncesi eğitim seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 3 bin yeni anaokulu ile 40 bin yeni ana sınıfının açılacağı yönünde açıklama yaptı. Bu süreç çok başarılı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Bakan Özer, yüzde 14 olan 3 yaştaki okullaşma oranını yüzde 50'ye, yüzde 35 olan 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 70'e ve yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 100'e 2022 sonu itibarıyla ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Şu ana kadar 112 yeni anaokulunu hizmete aldık, 264 yeni anaokulunun ihalesini tamamladık. Okullaşma oranını artırmak için 40 bin yeni ana sınıfı açılması hedefimiz doğrultusunda da şu ana kadar 8 bin 145 yeni ana sınıfını da hizmete aldık. En son açıklamamızda 2 bin 500 anaokulunun yatırım programına alındığını, 500'ü için de arsa çalışmalarının devam ettiğini söylemiştik. Buradan açıklamak isterim, 3 bin anaokulunun tamamını yatırım programına aldık. Bu çalışmalar nihayetlendi ve arsaları, illeri ve ilçeleri belli oldu. Hızlı bir şekilde bu süreci sonuçlandırmak için 81 ilde il milli eğitim müdürlüklerimizde çalışmalar yoğun şekilde sürüyor."

- 12 bin çocuk kırsalda ana sınıfına kavuştu

Özer, öğrenci sayısının az olduğu kırsal bölgelerde, belde ve köylerde ana sınıfı açılması için 10 öğrenci kriterini 5'e düşürdüklerini hatırlatarak, "Böylece 12 bin yeni çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk. Gelinen noktada atılan adımlarla yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 90'a çıkardık. Süreç çok başarılı şekilde devam ediyor. Yüzde 10'luk bir bariyerimiz kaldı. Bu yılın sonuna kadar çok rahat şekilde 5 yaşta okullaşma oranlarını yüzde 100'e eriştireceğiz. Çalışmalarımız tamamlandı, bundan sonra hızlı şekilde ihaleler ve binalar yapılacak. Okulların iç donatımı ve öğretmen ihtiyacını da gidererek hızlı şekilde bu yılın sonuna kadar hedeflediğimiz noktaya geleceğiz." diye konuştu.

Mahmut Özer, açılan yeni anaokulu ve ana sınıflarının 3-4 yaş okullaşma oranlarını da artıracağına işaret ederek, "Dolayısıyla 3-5 yaş aralığında yüzde 40'lar seviyesindeki okullaşma oranımız, yüzde 75'in üzerine çıkacak, yüzde 80'lere varacak. Bu, bir yılda başarılması çok zor bir hedef. Bu hedefi koyduğumuz zaman ülke genelindeki bağımsız anaokulu sayısı 2 bin 872 iken biz 3 bin yeni anaokulunu bir sene içinde yapmayı hedef olarak koyduk. Şu an planladığımız takvimin çok daha önünde gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

- İstanbul'a yapılacak 1000 anaokulunun tamamının arazileri belirlendi

Anaokulu yatırımlarının büyük çoğunluğunun İstanbul'a yapılması yönünde planlamalarının olduğuna işaret eden Özer, "3 bin bağımsız anaokulunun 1000'ini İstanbul'da yapacağız. Emine Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'a 100 bağımsız anaokulu yapılmasıyla süreç başlamıştı. İstanbul'da yapılacak 1000 anaokulunun tamamının araziler belirlendi. Dolayısıyla süreçle ilgili hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Bakan Özer, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla okul öncesi eğitimde de diğer kademelerde olduğu gibi önemli bir ilerleme ve iyileşme sağlanacağını ifade etti.

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