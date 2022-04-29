'AİHM kararlarını yerine getirme' oranımız Avrupa Konseyi ortalamasının üzerinde

- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi verilerine göre, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını yerine getirme oranı tüm üye ülkelerin icra oranının üzerinde gerçekleşti.

AİHM kararlarının icrasını takip eden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin yeni istatistiklerine göre, AİHM, 1959'dan 9 Nisan 2022'ye kadar geçen süreçte tüm üye ülkeler hakkında 29 bin 463 kararı icrası için Bakanlar Komitesine gönderdi. Bunlardan 23 bin 727'sinin icrası tamamlandı. Böylece tüm üye ülkelerin AİHM kararlarını icra etme oranı yüzde 80,53 olarak kayda geçti.

Mahkeme aynı dönemde Türkiye hakkında ise 4 bin 249 kararı icrası için Bakanlar Komitesine iletti. Bunlardan 3 bin 750'sinin yerine getirilmesiyle Türkiye'nin AİHM kararlarını icra etme oranı tüm üye ülkelerin ortalamasını da geçerek yüzde 88,04'e ulaştı. Diğer kararların icrasına yönelik denetim süreci devam ediyor.

Ayrıca son 3 yıldır icra nedeniyle en fazla dosya kapatan ülke Türkiye oldu. Bu çerçevede de Bakanlar Komitesi aynı dönemde toplam 1122 dosyada, Türkiye'nin gerekli adımları attığını kabul ederek incelemeyi sona erdirdi.

- Yunanistan, Batı Trakya Türkleri ile ilgili kararı 14 yıldır yerine getirmiyor

AİHM kararlarını uygulamayan bazı üye ülkeler arasında Yunanistan da yer alıyor. Yunanistan, Batı Trakya Türklerinin dernek kurma haklarını kısıtlayan uygulaması nedeniyle verilen AİHM'in ihlal kararını uygulamıyor.

Bu durumu 13 toplantıda gündeme alan Bakanlar Komitesi, AİHM kararlarının uygulanması ve kapatılan derneklerin tekrar açılmasını talep etti. Yunanistan, AİHM'in açık ihlal hükmüne karşın yaklaşık 14 yıldır bu kararları yerine getirmiyor.