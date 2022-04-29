Galatasaray'da seçim iptal

Galatasaray'da seçim sürecine İstinaf Mahkemesi tarafından tedbir kararı konuldu.

Galatasaray'da başkanlık seçimi kaosa dönüştü. İstinaf Mahkemesi, yarın yapılması planlanan Galatasaray'ın Seçimli Genel Kurulu'na tedbir kararı koydu. Galatasaray'da başkanlık seçimi yarın yapılmayacak.

Galatasaray'da seçimin iptal olması üzerine Başkan Adayı Metin Öztürk "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza" dedi.

Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise, "İstinaf Mahkemesi'nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.