CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan elektriği kesilen aileye ziyaret

Okmeydanı'nda yaşayan Ayşe ve Gökay Taflan çiftini evlerinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, aileye ne kadar zamandır elektriklerinin kesik olduğunu sordu.

Gökay Taflan'ın elektrik kesintisinin icra boyutuna geldiğini aktarması üzerine Kılıçdaroğlu, "Sorun sizde değil, sorun ülkeyi bu hale getirenlerde. Biz isteriz ki tabii her evde huzur olsun, rahatlık olsun. Çocuklar gülsünler, eğlensinler. Güzel güzel okullarına gitsinler." dedi.

Kılıçdaroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür eden Taflan'a, "Bizim görevimiz sizin sözcünüz olmak. Vatandaşın derdini dillendirmek. Bazıları sizleri kimsesiz sanıyor. Siz kimsesiz değilsiniz aslında. Sizin sözcünüz olmamız lazım. Yoksa biz siyaseti niye yapıyoruz? Siyaseti yapıyoruz ki herkesin işi, aşı olsun. Çocuklar daha iyi bir eğitim alsınlar." diye konuştu.

Bir ailenin elektriksiz bırakılmasının doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, geçen sene yaklaşık 4 milyon abonenin elektriğinin kesildiğini söyledi.

Gökay Taflan da elektrik faturası 400-500 lira civarında geldiğinde yardım için e-Devlet'ten başvuru yaptığını ve 149 lira yardım çıktığını, faturanın geri kalan kısmını karşılayamadığını anlattı.

Kılıçdaroğlu ise "Bu sefer kararlıyız. Memleket böyle yönetilmez. Devletin çivisi çıktı, o hale getirdiler." ifadelerini kullandı.