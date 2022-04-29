Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Rektör Namık Ak'a sert tepki

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ali Yalçın, Rektör Ak'ın, sendikacıya ve sendikacılığa karşı çifte standardını bir kez daha sergilediğini, alenen ayrımcılık yaptığını ifade ederek, "Sorunları çözmek, krizleri yönetmek yerine sendikal hakları ihlal etmiş, üniversite temsilcimizi sürüp, hukuku ihlal, sendikal haklara saygısızlığını ilan etmiştir" dedi.

Rektör Ak'ın, 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesini yine keyfince kullandığını, sendikalar arasında hasım ve hısım ayrımı yaparak sendikacıya ve sendikacılığa karşı çifte standardını bir kez daha sergilediğini, alenen ayrımcılık yaptığını kaydeden Yalçın, "Üyelerimizin mobbinge maruz bırakılması, başka sendikalara üyeliğe zorlanması, sendikal mücadelemizin zapturapt altına alınma teşebbüsü, eski Türkiye'yi hatırlatan yeni Türkiye'nin geldiği noktadan bihaber yönetim bozukluğunun göstergesidir. Rektöre, sendikal hakları çiğneyen ve sendikacının güvencesini yok sayan keyfi tutumundan bir an önce geri adım atması çağrısı yapıyor, had bildirmek yerine görevini layığıyla yapması tavsiyesinde bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Ali Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: "Üniversite çalışanlarına baskı kuran, antidemokratik karar ve uygulamalarıyla iş yeri barışını ve huzurunu bozan, sorun çözmek yerine sorun üreten makamın ağırlığına uymayan tasarruflara neden olan rektöre bir an önce dur denilmelidir."

