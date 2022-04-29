Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere 'dikkatiniz dağılmasın' uyarısı

Türk vatandaşlığı için ergin olma ve 5 yıl ikamet şartı kalktı
Türk vatandaşlığı için ergin olma ve 5 yıl ikamet şartı kalktı
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da toplu taşıma 4 gün ücretsiz olacak!
İstanbul'da toplu taşıma 4 gün ücretsiz olacak!
Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası açtı
Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası açtı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Rektör Namık Ak'a sert tepki
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Rektör Namık Ak'a sert tepki
Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 hava ihlali tespit edildi
Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 hava ihlali tespit edildi
Bayram izni kaldırılan Suriyeliler, gönüllü geri dönüşe teşvik edilecek
Bayram izni kaldırılan Suriyeliler, gönüllü geri dönüşe teşvik edilecek
'Kırsalda 12 bin çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk'
'Kırsalda 12 bin çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk'
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram altın 912 TL
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram altın 912 TL
Bakan Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
Bakan Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
Benzine 1 lira 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Benzine 1 lira 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor
BTK duyurdu, tarife ve kampanyalar, e-Devlet'te karşılaştırılabilecek
BTK duyurdu, tarife ve kampanyalar, e-Devlet'te karşılaştırılabilecek
Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
5 Kamu kurumu 384 personel alacak
5 Kamu kurumu 384 personel alacak
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretinde
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretinde
Sahtekarların yeni tuzağı kiralık villa
Sahtekarların yeni tuzağı kiralık villa
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde - Haritalı
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde - Haritalı
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak
MEB şube müdürlerinin haklı talebi
MEB şube müdürlerinin haklı talebi
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Doktordan hastane içinde doktor eşine şiddet
Doktordan hastane içinde doktor eşine şiddet
E-Devlet'te yeni hizmet: Sürücü sertifikası sorgulama
E-Devlet'te yeni hizmet: Sürücü sertifikası sorgulama
Çarpışan iki otomobil çaya düştü: Hemşire öldü, anne ve babası aranıyor
Çarpışan iki otomobil çaya düştü: Hemşire öldü, anne ve babası aranıyor
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 256 yeni vaka, 15 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 256 yeni vaka, 15 vefat
Kira fiyatları uçtu! En hızlı artışın görüldüğü il
Kira fiyatları uçtu! En hızlı artışın görüldüğü il
MB Başkanından '500 TL'lik banknot' iddialarına yalanlama
MB Başkanından '500 TL'lik banknot' iddialarına yalanlama
Ceza ve infaz kurumlarında bayramda açık görüş yapılacak
Ceza ve infaz kurumlarında bayramda açık görüş yapılacak
BDDK'dan ticari kredilere fren
BDDK'dan ticari kredilere fren
Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tepki: Avukatlarımız davalarını açıyor
Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tepki: Avukatlarımız davalarını açıyor
Benzine 82 kuruş zam geliyor...
Benzine 82 kuruş zam geliyor...
400 bin nüfuslu ilde üç ayda 1 milyon hastaya bakıldı
400 bin nüfuslu ilde üç ayda 1 milyon hastaya bakıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere 'dikkatiniz dağılmasın' uyarısı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak sürücülerin direksiyon başında dikkat dağınıklığına neden olabilecek cep telefonu kullanımından uzak durmaları ve uykusuz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Nisan 2022 12:37
Yazdır
Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere 'dikkatiniz dağılmasın' uyarısı

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi de olan Çelik, AA muhabirine, vatandaşların yolculuğa çıkmadan önce kendilerini trafik kurallarına ilişkin küçük bir testten geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Trafik kazalarında en önemli unsurun insan hatası olduğunu vurgulayan Çelik, "Diğer sürücünün gideceği şeridi ihlal etmemek, kavşağa verilen öncelik hakkına uyma gibi kurallara dikkat etmek gerekiyor. Karşı tarafa saygı göstermeli, empati yapmalıyız. Karşı taraf bu kurallara uymadıysa sinirlenmek yerine anlayışlı olmalıyız." diye konuştu.

Bayram tatilinden dolayı oluşabilecek yoğunluğun çeşitli riskleri de beraberinde getirebileceğini anlatan Çelik, dikkat dağınıklığına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini, küçük bir hatanın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Kazaların büyük çoğunluğunun aşırı hızdan kaynaklandığını hatırlatan Çelik, sürat körlüğüne kapılan sürücünün yüksek hız sonucunda yol ve çevresine yönelik görsel verileri tam anlamıyla algılayamadığını kaydetti.

- "Refleksler ve reaksiyonlar zayıflıyor"

Çelik, herkesin kendisini ve karşıdakini düşünerek direksiyona geçmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Eğer oruçlu araç kullanılacaksa molaların yarım saatte bir kullanılması gerekiyor. Uykusuz yola çıkılmamalı ve sürat körlüğüne dikkat edilmelidir. Araçlarda cep telefonu kullanımını kolaylaştıran ekipmanlar bile sakıncalı. Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak için kulaklık kullanımını dahi önermiyoruz çünkü dikkatini yola değil, konuşana veren sürücünün alkollü sürücüden hiçbir farkı yoktur. Refleksleri ve reaksiyonları ona göre zayıflıyor. Cep telefonuyla yapılacak tüm görüşmelerin, aracın güvenli bir yere çekildikten sonra yapılması lazım."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Uçak kazasında ölen pilotun uçakta evlenme teklif ettiği anlar...
Uçak kazasında ölen pilotun uçakta evlenme teklif ettiği anlar...
THY, Ramazan Bayramı dolayısıyla 259 ek sefer düzenleyecek
THY, Ramazan Bayramı dolayısıyla 259 ek sefer düzenleyecek
Bayram izni kaldırılan Suriyeliler, gönüllü geri dönüşe teşvik edilecek
Bayram izni kaldırılan Suriyeliler, gönüllü geri dönüşe teşvik edilecek
Gemiyle Umre seferleri başlayacak
Gemiyle Umre seferleri başlayacak
Meme kanserinde erken tanı uyarısı
Meme kanserinde erken tanı uyarısı
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli din hizmetleri sınıfına atananların kadroya geçirilmemesini hukuka uygun buldu.
İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz
Araç satmanın en hızlı ve güvenli yolu burada!

Araç satmanın en hızlı ve güvenli yolu burada!

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosunda Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliği almak şartı arandı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Birçok üniversite halihazırda ilgili bölümde görev yapmakta olan adayın "çalışma alanını" ilan özel şartı olarak yazmaya devam etmektedir.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi
Emniyet, bazı operasyonel birimlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti verecek

Emniyet, bazı operasyonel birimlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti verecek

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı , İnşaat Emlak Daire Başkalığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personele de %52 oranında fazla çalışma ücreti ödenecek.
Vergi indirimi raporu ile engellilikten veya malulen emekli olunur mu?

Vergi indirimi raporu ile engellilikten veya malulen emekli olunur mu?

Vergi indirimi raporu ile engellilikten veya malulen emekli olunur mu?
Soru ve cevaplarla; başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül

Soru ve cevaplarla; başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlar çeşitli belgelerle ödüllendirilmektedir.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 9 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Bu turşu yüksek tansiyon hastalarına şifa!

Bu turşu yüksek tansiyon hastalarına şifa!

Asya mutfağının en lezzetli besinlerinden biri olan kimchinin yüksek tansiyon hastalarına olan faydası bilim insanlarını şaşırttı. Normalde turşunun yüksek tansiyonu tetiklediğine yönelik yapılan açıklamaların aksi olan bu çalışmada kimchinin yüksek tansiyona iyi geldiği kanıtlandı. Kore turşusu kimchinin faydaları