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Liderlerin bayram programı belli oldu!

TÜRKİYE, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Nisan 2022 13:27
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Liderlerin bayram programı belli oldu!

Ramazan Bayramı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da girecek, Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'nda memleketi Tekirdağ'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arife günü İstanbul'da olması, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bayramda Ankara'da olacağı belirtildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise ilk gün Ankara'da olacak, sonraki günlerde ise İstanbul'da ailesiyle bayramı geçirecek. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İstanbul'da, Mithat Sancar ise Ankara'da olacak.

Destici Eskişehir, Karamollaoğlu Ankara, Uysal Afyonkarahisar'da

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramı Eskişehir'de ailesiyle geçirecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'daki evinde karşılayacak. Karamollaoğlu, bayramın ikinci günü İstanbul'a geçerek, partililerle bayramlaşacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ramazan Bayramı'nda memleketi Afyonkarahisar'da olacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul'da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Ankara'da geçirecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise bayramı Ankara'da karşılaması bekleniyor.

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