Türk vatandaşlığı için ergin olma ve 5 yıl ikamet şartı kalktı

İzin alarak Türk vatandaşlığından çıkan mavi kartlıların ergin çocukları kendilerinin başvurusu, ergin olmayanlar anne ya da babanın birinin başvurusu, diğer ebeveynin muvafakatı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, yaşadıkları ülke nedeniyle ikinci bir vatandaşlığa izin verilmediği için Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalan ve mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı olanların çocukları için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Yeni düzenlemeyle kanunda belirtilen istisnalar dışında, aynen Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanmaya devam eden mavi kartlılar kütüğüne kayıtlıların çocuklarından ergin olanlar kendilerinin başvurusu, ergin olmayanların ise anne ya da babasının birinin başvurusu, diğer ebeveynin muvafakatı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Ayrıca Türk vatandaşlığı için "ergin olma" ve "Türkiye'de 5 yıl geçerli ikamet izni" şartı da kaldırıldı.

Düzenlemeyle mavi kartlı kişilerin çocuklarının ana vatanları ile bağlarının kopmaması ve bu bağların güçlü bir şekilde devamı, kültürel aidiyetlerinin korunması amaçlanıyor.