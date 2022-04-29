FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpası: 88 sanığın cezası onandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce onandı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 29 Nisan 2022 17:54
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce onandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız