'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Nisan 2022 18:55
Ramazan Bayramı için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız