Bakan Kirişçi: Teknolojiyle doymak mümkün değil

Sağlık çalışanları yoksullaştı, borçlandı, mutsuzlar
Sağlık çalışanları yoksullaştı, borçlandı, mutsuzlar
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
Benzine 1 lira 33 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar
Benzine 1 lira 33 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar
Öğrencisine ceza veren öğretmene veli dayağı
Öğrencisine ceza veren öğretmene veli dayağı
Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
Direksiyon başında 'dizi izleyen' minibüs şoförüne para cezası
Direksiyon başında 'dizi izleyen' minibüs şoförüne para cezası
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Bayram'da serin ve yağışlı hava etkili olacak
Bayram'da serin ve yağışlı hava etkili olacak
Tuzla'da boya fabrikasındaki patlamaya adli ve idari soruşturma
Tuzla'da boya fabrikasındaki patlamaya adli ve idari soruşturma
Skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına soruşturma
Skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına soruşturma
Türk vatandaşlığı için ergin olma ve 5 yıl ikamet şartı kalktı
Türk vatandaşlığı için ergin olma ve 5 yıl ikamet şartı kalktı
İstanbul'da toplu taşıma 4 gün ücretsiz olacak!
İstanbul'da toplu taşıma 4 gün ücretsiz olacak!
Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası açtı
Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası açtı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Rektör Namık Ak'a sert tepki
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Rektör Namık Ak'a sert tepki
Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 hava ihlali tespit edildi
Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 hava ihlali tespit edildi
Bayram izni kaldırılan Suriyeliler, gönüllü geri dönüşe teşvik edilecek
Bayram izni kaldırılan Suriyeliler, gönüllü geri dönüşe teşvik edilecek
'Kırsalda 12 bin çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk'
'Kırsalda 12 bin çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk'
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram altın 912 TL
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram altın 912 TL
Bakan Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
Bakan Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
BTK duyurdu, tarife ve kampanyalar, e-Devlet'te karşılaştırılabilecek
BTK duyurdu, tarife ve kampanyalar, e-Devlet'te karşılaştırılabilecek
Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
5 Kamu kurumu 384 personel alacak
5 Kamu kurumu 384 personel alacak
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretinde
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretinde
Sahtekarların yeni tuzağı kiralık villa
Sahtekarların yeni tuzağı kiralık villa
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde - Haritalı
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde - Haritalı
MEB şube müdürlerinin haklı talebi
MEB şube müdürlerinin haklı talebi
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Doktordan hastane içinde doktor eşine şiddet
Doktordan hastane içinde doktor eşine şiddet
E-Devlet'te yeni hizmet: Sürücü sertifikası sorgulama
E-Devlet'te yeni hizmet: Sürücü sertifikası sorgulama
Çarpışan iki otomobil çaya düştü: Hemşire öldü, anne ve babası aranıyor
Çarpışan iki otomobil çaya düştü: Hemşire öldü, anne ve babası aranıyor
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 256 yeni vaka, 15 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 256 yeni vaka, 15 vefat
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Kirişçi: Teknolojiyle doymak mümkün değil

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pandemi ile Rusya-Ukrayna savaşının teknolojiyle doymanın mümkün olmadığını gösterdiğini belirterek, "Cebimizde paramız olsa dahi istediklerimizi satın alabilme imkanımız çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla 'Paramız var, teknolojimiz var ama tarımımız yok.' diyen ülkelerden değiliz. Paramız da teknolojimiz de çok şükür var ama tarımımız da her geçen gün daha da güçleniyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Nisan 2022 19:11
Yazdır
Bakan Kirişçi: Teknolojiyle doymak mümkün değil

Çeşitli ziyaretler kapsamında Erzincan'a gelen Kirişci, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) konferans salonunda düzenlenen "Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de üretimin önemine dikkati çekerek, her şartta üretimi sürdüren üreticilere teşekkür etti.

95 milyonluk kitleye hitap ettiklerini belirten Kirişci, "Dün itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 148 gibi bir düzeye ulaştı. Birinci çeyrek için 7,2 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. İhracat yüzde 27 artış gösterirken ithalat da yüzde 15 düzeyinde kaldı. Tarım sektöründe Türkiye'nin ihracatçı bir ülke olduğunun açık bir delilidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatına dikkati çeken Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu ülkede bazen bu rakamlar yerine bir subjektif değerlendirme içerisine girip ülke üreticisinin ürettiklerini değersizleştirmeye çalışanlar var. Onlara da rakamlar üzerinden bir cevap teşkil etsin diye açıklamak durumda olduğunu belirttim. Ülkemiz ve ülkemiz üreticileri üretiyor, ürettiklerini, bunu katma değerli hale getiren bir sanayimiz var. Bunu tüketen de 95 milyona ulaşmış bir nüfus var. Tarım, zor bir sektör. Meşakkatli bir sektör ama düne kadar tarım sektöründe faaliyet gösterenler 'Benim babam, kardeşim ve amcam çiftçidir.' demekten imtina eden bir dünya milletleri Türkiye örneği artık geride kaldı.

Özellikle pandemi, daha sonra da Rusya - Ukrayna savaşı bize gösterdi ki bizim teknolojiyle doymamız mümkün değil. Cebimizde paramız olsa dahi istediklerimizi satın alabilme imkanımız çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla 'Paramız var, teknolojimiz var ama tarımımız yok' diyen ülkelerden değiliz. Paramız da teknolojimiz de çok şükür var ama tarımımız da her geçen gün daha da güçleniyor."

Kirişci, sektör toplantılarının önemli olduğunu belirterek, Erzincan'ın üreten ve üretmekte kararlı bir şehir olduğunu söyledi.

Erzincan'a Tarım ve Orman Bakanlığı olarak vermiş oldukları desteklerin tutarının 95 milyon liranın üzerinde bulunduğunu ifade eden Kirişci, bunun hem bitkisel hem de hayvansal üretim için olduğunu anlattı.

Kentte yapılacak termal sondaj çalışmalarının önemini vurgulayan Kirişci, "Elde edilecek jeotermal kaynakların endüstriyel seralarda domates başta olmak üzere sebze üretiminde kullanılacak olmasını hem bir meslek insanı hem de Tarım ve Orman Bakanı olarak belirtmek istiyorum." dedi.

Bakan Kirişci, sera denildiğinde güney sahillerinin akla geldiğini ifade ederek, termal çalışmalardan sonra Erzincan'ın öneminin artacağını belirtti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın açılış konuşmasının ardından AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, şehrin tarımla ilgili istek ve önerilerini aktardı.

Toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile sektör temsilcileri katıldı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Dolar 14,86 TL'ye yükseldi
Dolar 14,86 TL'ye yükseldi
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Depremde telefonu kapanınca yakınlarına ulaşamayan kişiye üreticiden tazminat
Depremde telefonu kapanınca yakınlarına ulaşamayan kişiye üreticiden tazminat
Evsizlere sahip çıkan İmam'a 'İyilik' ödülü
Evsizlere sahip çıkan İmam'a 'İyilik' ödülü
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram altın 912 TL
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram altın 912 TL

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli din hizmetleri sınıfına atananların kadroya geçirilmemesini hukuka uygun buldu.
İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz
Araç satmanın en hızlı ve güvenli yolu burada!

Araç satmanın en hızlı ve güvenli yolu burada!

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

İstanbul ve Ankara Polisi İşçi bayramına yönelik 12/12 çalışacak
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosunda Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliği almak şartı arandı.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Birçok üniversite halihazırda ilgili bölümde görev yapmakta olan adayın "çalışma alanını" ilan özel şartı olarak yazmaya devam etmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi
Emniyet, bazı operasyonel birimlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti verecek

Emniyet, bazı operasyonel birimlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti verecek

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı , İnşaat Emlak Daire Başkalığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personele de %52 oranında fazla çalışma ücreti ödenecek.
Vergi indirimi raporu ile engellilikten veya malulen emekli olunur mu?

Vergi indirimi raporu ile engellilikten veya malulen emekli olunur mu?

Vergi indirimi raporu ile engellilikten veya malulen emekli olunur mu?
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 9 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Bu turşu yüksek tansiyon hastalarına şifa!

Bu turşu yüksek tansiyon hastalarına şifa!

Asya mutfağının en lezzetli besinlerinden biri olan kimchinin yüksek tansiyon hastalarına olan faydası bilim insanlarını şaşırttı. Normalde turşunun yüksek tansiyonu tetiklediğine yönelik yapılan açıklamaların aksi olan bu çalışmada kimchinin yüksek tansiyona iyi geldiği kanıtlandı. Kore turşusu kimchinin faydaları