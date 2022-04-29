Bakan Kurum: Türkiye son 20 yılda eğitimde çağ atladı

Kurum, bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere geldiği Konya'nın Karapınar ilçesinde, İller Bankası Cumhuriyet İlkokulu'nun açılışında, memleketine her geldiğinde coşku, heyecan, huzur ve mutluluk bulduğunu dile getirdi.

İlçeye, sosyal konutlardan kentsel dönüşüme, hükümet konağından belediye binasına ve ilkokuldan sağlık tesislerine kadar bir çok yatırımın kazandırıldığını anlatan Kurum, "Millet bahçesinden yeşil alanlara, atık su arıtma tesislerinden yol ve alt yapı yatırımlarına, katlı otoparkından ticaret merkezine ve binlerce istihdam sağlayacak dev güneş enerjisi santralimize kadar onlarca eseri Karapınarlı kardeşlerimizin hizmetine sunduk." diye konuştu.

Kurum, eğitime yatırımın önemine işaret ederek, eğitimin beşikten mezara kadar giden bir ilim yolculuğu olarak gören bir medeniyetin mensupları olduklarının altını çizdi.

- "Ülkemiz, eğitime hak ettiği değeri veren bir konuma yükselmiştir"

Türkiye'nin coğrafi konumu, tarihi mirası ve genç nüfusu ile muhteşem potansiyele sahip olduğunu dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Ülkesi ve milleti için faydalı, özgür düşünceli, evrensel kültür içinde milli değerlerini benimsemiş, çağın gerektirdiği donanıma sahip nesillerin yetiştirilmesi güçlü Türkiye'nin teminatıdır. 2000'li yılların başına kadar verimli şekilde kullanılamayan potansiyelimizin harekete geçirilebilmesi için, ülkemiz dev adımlar atmıştır. Türkiye, son 20 yılda her alanda olduğu gibi eğitim alanında da adeta çağ atlamıştır. Açılan dersliklerden eğitimdeki altyapıya, artırılan öğretmen sayısından ücretsiz ders kitaplarına kadar ülkemiz, eğitime hak ettiği değeri veren bir konuma yükselmiştir. Bugün açılışını yapacağımız okulumuz da bu anlayışın bir başka güzel tezahürü olmuştur."

Bakan Kurum, 24 derslikli İller Bankası Cumhuriyet İlkokulu'nun hayırlı olmasını dileyerek, açılışı okul öğrencilerine yaptırdı.

Kurum ve beraberindekiler daha sonra okulda incelemelerde bulundu, öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra Karapınar AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Kurum, burada Yusuf Zengin ve partililerle görüştü.