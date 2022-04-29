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Türkiye'den Almanya'nın Osman Kavala hamlesine karşılık

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Türk Dışişleri'ne çağrılarak ülkesinin Osman Kavala davasını siyasileştiren tutumu kınandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Nisan 2022 20:27
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Türkiye'den Almanya'nın Osman Kavala hamlesine karşılık

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak ülkesinin Osman Kavala davasını siyasileştiren tutumu kınandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Almanya Dışişleri Bakanlığının Osman Kavala davasıyla ilgili, Türkiye'nin Berlin Büyükelçi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından çağrıldı.

Büyükelçi Schulz'a, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Türkiye'deki bir davayla ilgili, diplomatik teamüllere aykırı şekilde Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılması ve söz konusu davanın ön plana çıkartılarak siyasileştirilmesinin kınandığı bildirildi.

Büyükelçi Schulz'a, bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağı, Türkiye'nin, anayasasının ve uluslararası yükümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğu, Türk yargısına ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerinin reddedildiği belirtildi.

Büyükelçi Schulz'a ayrıca, Viyana Sözleşmesi'nin içişlerine müdahale etmeme ilkesi hatırlatıldı.

Almanya, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bugün Türk Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak hükümetin tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koyduk." ifadesini kullanmıştı.

Burger ayrıca, AB üyesi diğer ülkeleri de aynı şekilde hareket etmeye çağırdıklarını belirtmişti.

Sözcü ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un açıklamasına atıfta bulunup, kararın hukuk devleti standartlarına ve uluslararası taahhütlere aykırı olduğunu savunarak "Osman Kavala'nın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz." diye konuşmuştu.

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