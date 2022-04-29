YÖK Başkanı: Üniversitelerimiz uluslararası rekabet gücünü artırdı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi'nde YÖK'ten Uluslararası YÖK burslusu öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Öğrenciler, Özvar'ı çiçek takdimiyle karşıladı. Okunan duaların ardından iftarını açan öğrenciler, yemeğin ardından öğrencilerle sohbet etti. İftara, 15 ülkeden 80'e yakın öğrenci katıldı.

"15 farklı ülkede 80'den fazla uluslararası öğrencimizle birlikte bir iftar programındayız"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bugün Marmara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 15 farklı ülkede 80'den fazla uluslararası öğrencimizle birlikte bir iftar programındayız. İçinde Ukrayna'dan gelen Ukraynalı öğrencilerimiz vardı. Ayrıca Arnavutluk, Azerbaycan, Makedonya, Kosova, İran, Bosna, Gambiya, Türkmenistan ve Endonezya gibi dünyanın farklı ülkelerinden ülkemizde lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerimizle birlikte olmuş olduk. İftarlarımızı yaptık bundan sonra şimdi ben kendilerini dinleyeceğim. Türkiye'deki eğitimin yerini soracağım, üretim durumlarını soracağım. Memnun olup olmadıklarını öğreneceğim ve akabinde hem onlar hakkında hem ülkemiz hakkında birlikte sohbet gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz, önümüzdeki yıllarda uluslararası öğrencilerin uğrak yeri haline gelecektir"

Sözlerine devam eden Özvar, "Son yıllarda Türkiye'deki üniversitelerimiz uluslararası rekabet gücünü artırmış vaziyetteler. Türkiye'de verilen eğitimin kalitesi dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde alabilecekleri seviyededir önce bunun altını çizmem lazım. Dünya ölçeğinde lisans düzeyinde kaliteli eğitim vermenin yanı sıra öğrenciler açısından Türkiye'yi cazip kılan ikinci şey ise kalitenin yüksek olmasıyla birlikte eğitim masraflarını uluslararası öğrenciler açısından gelişmiş ülkelerdeki masraflarla mukayese edildiğinde çok daha düşük düzeyde kalmış olmasıdır. Bu iki cazibe, uluslararası öğrenciler için Türkiye'yi destinasyon merkezi haline getirmektedir. Ülkemiz, önümüzdeki yıllar çok daha fazla sayıda uluslararası öğrencilerin uğrak yeri haline gelecektir" dedi.