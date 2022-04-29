Bakan Koca açıkladı: Vefat sayısı 10'un altına düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020'DEN SONRA İLK KEZ bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Nisan 2022 22:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020'DEN SONRA İLK KEZ bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın.
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Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020'DEN SONRA İLK KEZ bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 29, 2022