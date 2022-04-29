Uzun yola çıkacaklara uyarı: Lastikleri kontrol ettirin

LASİD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kurt, uzun yola çıkmadan önce mutlaka yapılacak en hayati işin, aracın ve lastiklerin bakım ve kontrolü olduğunu kaydetti.

Bayram tatillerinde karayollarında artan trafik yoğunluğu ve yaşanabilen kazalara dikkat çeken Kurt; güvenli bir sürüş için lastik bakım ve kontrolünün önemine değindi. Kurt, şunları kaydetti:

"Hepimiz ortak bir trafiğin içindeyiz. Dolayısıyla buradaki kurallara uymak hepimizin sorumluluğu. Araç ve düzenli lastik bakım kontrolü de bu sorumluluklardan biri. Hele ki uzun yol seyahatlerinden önce araç ve lastiklerin mutlaka bir uzmanına gösterilmesi gerekir. Bu sadece ortak güvenliğimiz için değil aynı zamanda siz sürücülerin araçlarından daha iyi bir performans alması, daha konforlu bir sürüş yapması için de gereklidir. Lastiklerin bakım ve kontrolü, size sadece güvenli bir sürüş değil aynı zamanda yakıt tasarrufu da sağlar. Aracınız için en doğru lastiği bu bakım ve kontrol uyarılarını da dikkate alarak kullanırsanız; lastiğiniz size çok daha güvenli, daha konforlu ve daha ekonomik bir sürüş performansı sunar. Lastik sizi hem yola hem hayata bağlar. Aracınızın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğin yola bastığı alandır; o da neredeyse el avucunuz kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı, araçtaki sevdiklerinizin hayatını, trafikteki başka araçları ve onların hayatlarını da tehlikeye atmış olursunuz. Bunu asla aklımızdan çıkartmadan önlemlerimizi almalıyız."

- "Diş, derinlik, topuk, sırt kontrolleri yapılmalı"

Lastik bakımına değinen Kurt, "Seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerinizin gözden geçirilmesini sağlayın. Hava basıncı ve balans ayarlarını kontrol ettirin. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini yaptırın, yıpranma varsa önlemini alın. Lastiğiniz araç üreticisinin önerdiği model, tip ve ebatta, mevsimine uygun lastik olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenli sürüş için en doğru lastiğin aracın özelliklerine ve mevsime uygun lastik olduğunu belirten Kurt, bayram trafiğinde gidilecek bölgelerin ısınan hava koşulları dikkate alınarak, kış lastiklerinin kullanılmaya devam edilmemesi gerektiğine de dikkati çekti.

Kurt, şunları kaydetti:

"Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklara uygun olarak tasarlanmıştır. Yaz mevsiminde kış lastiği kullanılmaya devam edilirse, yola tutunması ve dönme direnci yaz lastiklerine göre daha fazla olduğu için daha hızlı aşınır, çabuk yıpranır, yakıt tüketimi ve karbon salınımı artar. Yazın kış lastiği kullanmak özellikle fren mesafesinin uzamasına neden olabilir. Hızlı girilen keskin virajlarda, aracın yumuşak lastik yanaklarının etkisi aracı beklenenden fazla yatırır ve sürüş kontrolünü kaybetme riski doğar ve sürüş güvenliğini tehlikeye atar. Bu nedenlerle lastiğini verimli şekilde kullanmak ve en iyi performansı almak isteyen sürücülerimiz ve araç sahiplerimiz, hem güvenlikleri hem bütçeleri için doğru zamanda doğru lastiği tercih etmeli, ısınan havalarda kış lastiklerini kullanmaya devam etmemelidir. Güvenli sürüş için mevsime ve aracınıza en uygun ve en doğru lastiği seçmeli, onu da doğru şekilde kullanmalısınız. Trafik tüm sürücü ve yayaların ortak bir bilinçle ve birbirine saygı duymaları sayesinde sağlıklı yürür. Tüm vatandaşlarımızın ortak bir bilinçle bu kurallara duyarlı olacağına inançla, mutlu bayramlar diliyorum."

A'dan Z'ye lastik bakım ve kontrolü için yapılması gerekenler şöyle ifade edildi:

"Lastiğinizin diş derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Diş derinliğinin yasal sınır olan 1,6 mm'den daha düşük olmaması gerekir. Lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler mutlaka uzmanları tarafından incelenmelidir. Lastiklerinizin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız. Doğru jant ölçüsü lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olmalıdır. Lastiklerinizin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol etmeli ve lastiğinize aracınızın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı / bastırmalısınız. Lastiklerinizin balans ayarlarını yetkili servislerde yaptırmalısınız. Lastiklerinizi aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak tam ve sağlıklı bir şekilde taktırmalı ve sıkılığı kontrol ettirmelisiniz. Aracınız için en uygun lastik ebadı, tip, model, özellik ve uygun lastik basıncı araç üreticiniz tarafından belirlenmiştir. Bu bilgiler, aracınızın kullanım kılavuzunda mevcuttur."