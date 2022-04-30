İki havalimanında ulaşıma sis engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte akşam başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Sis nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi, Trabzon'a gelen bazı uçaklar da Samsun Çarşamba Havalimanı ile Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli



Ordu-Giresun Havalimanı'nda hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bu çerçevede İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Öte yandan, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor ile bugün karşılaşacak Adana Demirspor'un kafilesini taşıyan uçağın da Ordu-Giresun Havalimanı'na inemediği, Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptığı öğrenildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından, "Bu akşam Giresunspor ile karşılaşacak olan Adanademirspor'umuzu karşılamak için havaalanındayız. Sisten dolayı Ordu-Giresun Havaalanımıza inemeyen özel uçak, başka bir şehrimize yönlendirildi. Vardır bunda da bir hayır." paylaşımında bulundu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.