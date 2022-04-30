Meb personel alımı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Fizyoterapist ve Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) Pozisyonlarına İlişkin Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Nisan 2022 01:49
Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonlarına ilişkin ek yerleştirme sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız