Samsun'da 80 öğrenci iftar yemeğinden zehirlendi
Samsun'da Iran uyruklu üniversite öğrencilerinin bulunduğu derneğin düzenlediği iftarda 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 07:26
Samsun'da çoğunluğu Irak uyruklu üniversite öğrencisi yaklaşık 80 kişi, bir derneğin düzenlediği iftar yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşam Merkezi önünde düzenlenen iftar programının ardından rahatsızlanan yaklaşık 80 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Devlet ile Samsun Eğitim ve Araştırma hastanelerinin acil servislerine müracaat etti.
Hastaneye başvuran kişilere hemen müdahale edildi. Irak uyruklu Abit Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurduklarını söyledi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız