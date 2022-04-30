İstanbul'da bayram öncesi trafik durma noktasında

Mübarek Ramazan ayı yerini yavaş yavaş bayram heyecanına bırakıyor. Bayrama henüz 2 gün var ancak bayramı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar özel araçlarıyla yola çıkınca trafik adeta kilitlendi. İstanbul'da bayram öncesi tarfik yoğunluğu ise Kadıköy'de görüldü.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan trafik, iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte durma noktasına geldi.

Kadıköy D-100 karayolu üzerinde ve karayoluna bağlanan ara arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi.