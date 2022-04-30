Aliyev: Karabağ Ermenilerinden olumlu mesajlar alıyoruz

Aliyev, Azerbaycan'ın askeri ve savunma sanayii dahil olmak üzere bütün alanlarda Türkiye ile müttefik olduğunu vurgulayarak "Geçen yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzaladığımız Şuşa Beyannamesi, kardeşliğimizin ve iş birliğimizin açık bir örneğidir. Şuşa Beyannamesi sayesinde Türkiye ile hem lafta hem de icraatta bir olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik" ifadelerini kullandı.Kafkasya'da yeni bir döneme adım atıldığını belirten Aliyev şunları söyledi: Kafkasya'da yeni bir dönemi, barış ve işbirliği çağını aktif olarak destekliyoruz. Son olarak, geçtiğimiz günlerde Ermenistan'dan olumlu bir cevap aldık. Ermenistan hükümeti, Azerbaycan'ın öne sürdüğü beş maddeyi kabul etti. Bu, ikinci Karabağ Savaşı'ndan bir buçuk yıl sonra önemli bir işarettir.

Karabağ'da yaşayan Ermenileri Azerbaycan vatandaşı olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Aliyev "Karabağ'daki Ermenilerden şimdiden çok olumlu mesajlar alıyoruz. Azerbaycan vatandaşları olarak tüm hak ve özgürlüklere sahip olacaklarını ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını yakında anlayacaklarını umuyoruz" dedi.