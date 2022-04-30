Kayseri'de binanın 13. katından düşen genç öldü
Kayseri'nin Talas ilçesinde binanın 13. katından düşen genç hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 08:32
Anayurt Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi'nde, R.G'nin (22) oturduğu binanın 13. katından düştüğü ihbarını alan sağlık ekipleri, olay yerine gitti.
Ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
R.G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız