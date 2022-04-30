Suudi basınından Erdoğan'ın ziyaretine yoğun ilgi

Elektrik faturalarına yeni zam gelecek iddiası
Elektrik faturalarına yeni zam gelecek iddiası
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
Yerli gübre SİHA kadar önemli!
Yerli gübre SİHA kadar önemli!
Bayramda yağışlı havalar geliyor- Haritalı
Bayramda yağışlı havalar geliyor- Haritalı
MEB personel alımı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB personel alımı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB, şube müdürlerinin yer değişikliğini yapacak
MEB, şube müdürlerinin yer değişikliğini yapacak
Uzun yola çıkacaklara uyarı: Lastikleri kontrol ettirin
Uzun yola çıkacaklara uyarı: Lastikleri kontrol ettirin
Uzmanı açıkladı: Bayram'da hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Bayram'da hava nasıl olacak?
Hak-İş Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuzda toplansın
Hak-İş Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuzda toplansın
Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü
Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü
Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar piyasada
Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar piyasada
14 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
14 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Sağlık çalışanları yoksullaştı, borçlandı, mutsuzlar
Sağlık çalışanları yoksullaştı, borçlandı, mutsuzlar
Benzine 1 lira 33 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar
Benzine 1 lira 33 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar
Öğrencisine ceza veren öğretmene veli dayağı
Öğrencisine ceza veren öğretmene veli dayağı
Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
Direksiyon başında 'dizi izleyen' minibüs şoförüne para cezası
Direksiyon başında 'dizi izleyen' minibüs şoförüne para cezası
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Tuzla'da boya fabrikasındaki patlamaya adli ve idari soruşturma
Tuzla'da boya fabrikasındaki patlamaya adli ve idari soruşturma
Skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına soruşturma
Skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına soruşturma
Türk vatandaşlığı için ergin olma ve 5 yıl ikamet şartı kalktı
Türk vatandaşlığı için ergin olma ve 5 yıl ikamet şartı kalktı
İstanbul'da toplu taşıma 4 gün ücretsiz olacak!
İstanbul'da toplu taşıma 4 gün ücretsiz olacak!
Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası açtı
Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası açtı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Rektör Namık Ak'a sert tepki
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Rektör Namık Ak'a sert tepki
Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 hava ihlali tespit edildi
Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 hava ihlali tespit edildi
Bayram izni kaldırılan Suriyeliler, gönüllü geri dönüşe teşvik edilecek
Bayram izni kaldırılan Suriyeliler, gönüllü geri dönüşe teşvik edilecek
'Kırsalda 12 bin çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk'
'Kırsalda 12 bin çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk'
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram altın 912 TL
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram altın 912 TL
Bakan Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
Bakan Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
BTK duyurdu, tarife ve kampanyalar, e-Devlet'te karşılaştırılabilecek
BTK duyurdu, tarife ve kampanyalar, e-Devlet'te karşılaştırılabilecek
Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Suudi basınından Erdoğan'ın ziyaretine yoğun ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, ülke basınında geniş ilgi gördü. Yapılan yorumlarda Türkiye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin ilişkilerini güçlendirmeye yönelik son aylarda atılan adımlara dikkat çekildi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 30 Nisan 2022 09:21
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine Suudi Arabistan'a önemli bir ziyaret gerçekleştiridi. Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, ülke basınında geniş ilgi gördü. İşte Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisinden öne çıkanlar...

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden sonra artmasının beklendiği kaydedildi. Şavk Al Avsat internet sitesindeki detaylarda da "Kral Selman, Erdoğan ve beraberindeki heyeti karşılamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti" denildi. Suudi Arabistan'ın Cizan şehrinde bulunan Al-Shorouk Ekonomik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Abdurrahman Başin, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaretin artırılması ve stratejik ortaklıklara ulaşılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Başin, 2030 vizyonunun birçok alanda sunduğu iddialı projeler ve Suudi Arabistan'ın özellikle Türkiye'nin zengin deneyime sahip olduğu sağlık ve eğitim sektörlerinde sunduğu özelleştirme programları ışığında, Suudi Arabistan-Türkiye ekonomik ilişkilerinin önümüzdeki dönemde istikrarlı bir gelişmeye tanık olmasını beklediğini ifade etti.

YENİ BİR DÖNEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Suudi Arabistan basınının yanı sıra dünya basınında da yer buldu. ABD, Avrupa ve Körfez ülkelerinin haber sitelerinde Ankara ile Riyad arasında son zamanlada ilişkilerin düzelmeye başladığına dikkat çekildi. Reuters Ajansı "Erdoğan'ın ziyareti ile iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem bekleniyor" derken, haberlerde Türkiye'nin ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ile de ikili ilişkilerinde olumlu gelişmelerin yaşandığı belirtildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Türkiye takasta da güven duyulan ülke
Türkiye takasta da güven duyulan ülke
Maduro, Türkiye'nin ülkelerini her koşulda desteklediğini söyledi
Maduro, Türkiye'nin ülkelerini her koşulda desteklediğini söyledi
Aliyev: Karabağ Ermenilerinden olumlu mesajlar alıyoruz
Aliyev: Karabağ Ermenilerinden olumlu mesajlar alıyoruz
30 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları
30 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları
AK Parti'li Ünal: Avrupa Dijital Hizmetler Yasasını kendi yasamıza aktaracağız
AK Parti'li Ünal: Avrupa Dijital Hizmetler Yasasını kendi yasamıza aktaracağız
'Bu milletin seçtiği liderine kimse parmak sallayamaz'
'Bu milletin seçtiği liderine kimse parmak sallayamaz'

Bu Habere Tepkiniz

Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi 657 sayılı Kanun gereği mümkün olmakla birlikte, uygulamada kamu kurumunun istihdam etmeye yönelik takdir yetkisi de bulunur.
Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli din hizmetleri sınıfına atananların kadroya geçirilmemesini hukuka uygun buldu.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

İstanbul ve Ankara Polisi İşçi bayramına yönelik 12/12 çalışacak
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosunda Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliği almak şartı arandı.
Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Birçok üniversite halihazırda ilgili bölümde görev yapmakta olan adayın "çalışma alanını" ilan özel şartı olarak yazmaya devam etmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi
Emniyet, bazı operasyonel birimlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti verecek

Emniyet, bazı operasyonel birimlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti verecek

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı , İnşaat Emlak Daire Başkalığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personele de %52 oranında fazla çalışma ücreti ödenecek.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 9 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Avrupa'nın deprem haritası: istanbul ve İzmir de var

Avrupa'nın deprem haritası: istanbul ve İzmir de var

İsviçre'de yapılan yeni bir çalışmada, Avrupa kıtasının depremden en fazla etkilenecek bölgelerinin haritası yayımlandı. Haritada en riskli bölgeler ise Türkiye'de İstanbul ve İzmir, İtalya'da Katanya ve Napoli, Romanya'da Bükreş ve Yunanistan'da Atina oldu.