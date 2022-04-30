Evim mağduriyeti bitiyor! Firmalara lisans verme süreci başladı

Buna göre, Birevim, Emin Evim, Fuzul Gayrimenkul, İmece Yatırım, Katılımevim ve Sinpaş Yapı Endüstrisi'nin intibak taleplerinin uygun görülmesine karar verildi. Lisans sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, sektördeki firmaların faizsiz finansman şirketi olarak faaliyet gösterilebilmesi için kuruluş ve faaliyet izinleri almasının artık zorunlu olduğunu söyledi

350 BİN KİŞİ BULUNUYOR

350 bin kişinin sisteme dahil olduğunu aktaran Akbal, "Türkiye'deki ipotekli konut satışlarında faizsiz finansman modelinin payı yüzde 5'ler seviyesinde. Yeni düzenlemelerle orta vadeli periyotta yüzde 20'ler noktasına gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç ise, "Bir yıldır BDDK'nın denetiminde ve gözetiminde kapsamlı bir intibak süreci geçirdik" dedi. Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak da, tasarruf sahiplerinin haklarının devlet tarafından desteklenmesinin güven açısından önemli olduğunu söyledi.

NELER OLMUŞTU?

KONTROLSÜZ büyüyen sektörün vatandaşı mağdur etmemesi için gereken yasal düzenleme yapılmış, 100 milyon lira sermaye şartı getirilmişti. Yasal düzenleme kapsamında devlet kontrolüne intibak sağlamak için BDDK'ya başvuru yapan 35 şirketten 21'si tasfiye edildi. 8 firma da kendi istediği ile oyun dışı kalınca sektörde bugün sadece 6 firma yoluna devam ediyor. Sistemde yaklaşık 350 bin kişinin katılımcı olduğu tahmin ediliyor.

49 BİN MAĞDUR VAR

TASFIYE işlemleri TMSF tarafından yürütülen şirketlerdeki 49 bin kişinin mağduriyetinin giderilmesi için geçtiğimiz günlerde önemli adımlar atıldı. Alacaklılar isterlerse faaliyetlerine izin verilen diğer 6 firmaya hakları korunarak geçebilecek. Devralan şirket ile yeni sözleşme imzalayanlara tahsisat yapılabilmesi için sözleşme tutarının yüzde 40'ı kadar tasarruf yapılmış olması ve tasarruf ödemesi yapılan sürenin, toplam sözleşme süresinin beşte ikisine ulaşmış olması zorunlu oldu. Sistemde kalmak istemeyenlere ise paraları geri ödenecek. Ancak bu ödemeye yalnızca taksit bedelleri dahil, sisteme girerken verilen organizasyon (giriş) bedeli bu ödemeye dahil edilmedi.