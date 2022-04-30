Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 10:22
MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız