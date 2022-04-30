Kırklareli'nde öldürülen emekli öğretmen çiftin ismi çocuk parkına verildi

Vesile ve Aykut Küçükesin isminin yer aldığı tabela, Evren Mahallesi'ndeki çocuk parkına belediye ekiplerince konuldu.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, hırsızlık amacıyla evlerine giren bir kişi tarafından öldürülen çiftin ismini çocuk parkında yaşatacaklarını söyledi.

Emekli öğretmen çifti hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Özalp, "Çok kıymetli öğretmenlerimizi 2 yıl önce çok acı bir şekilde kaybettik. Kalbimizde olan yerleri hiç değişmedi. Yeni yaptığımız parka isimlerini vererek onları sonsuza kadar yaşatacağız. Mekanları cennet olsun." dedi.

- Olay

Vize ilçesinde 25 Ağustos 2020'de Küçükesin ailesine ait otomobilin hızla evden uzaklaştığını gören komşuları, evin mutfak camının açık olduğunu fark edip ihbarda bulunmuş, adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaşlı çiftin bıçakla öldürüldüğünü belirlemişti.

Çiftin otomobiliyle kaçan zanlı, kovalamaca sonucu Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kaza yapınca yakalanmıştı.

Tutuklanan zanlının 30 suç kaydının bulunduğu tespit edilmiş, sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 ayrı suçtan 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.