Kartal Belediyesinden Ramazan Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmet
Kartal Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretinde bulunması için Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 14:17
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Belediyesi tarafından her yıl vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edilen araçlarla mezarlık ziyaretleri bu yıl da arife ile bayramın birinci ve ikinci günleri yapılabilecek.
Kartal Meydanı'ndaki Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önünden hareket edecek servisler, Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi mezarlıklarına vatandaşların ulaşımını sağlayacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız