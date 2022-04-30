Erdoğan: Çevre yolları Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına yol açacaktır

"İBB başkanlığını çok görenler onun 11 yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan cumhurbaşkanlığına şahitlik etti"

Çevre yolları Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına yol açacaktır. Vatandaşlarımız güvenli ve hızlı bir seyahat imkanına kavuşacaktır. Seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecektir.

Benim dünyamda Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var. Cezaevleri zalimler için hapishane, masumlar için taş medresedir. Biz de Pınarhisar Cezaevi'ni kendimizi geliştirmek için bir taş medreseye dönüştürdük. Tayyip Erdoğan'a İBB başkanlığını çok görerek hukuk yoluyla ayağına çelme takanlar onun 11 yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek durumunda kaldı. Pınarhisar çevre yolunun açılışı işte bize hayatımızdaki bu yolları hatırlattı.

PINARHİSAR VE ÇAKILLI ÇEVRE YOLLARI

Ulaştırm ve ve Altyapı Bakanlığı Kırklareli'nin, Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlaması ve Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kateden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile lojistik açıdan önemli konumda bulunduğu belirtildi.

Kırklareli'yi Saray üzerinden organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ'a bağlayan toplam 71,1 kilometre uzunluğundaki Saray-Kırklareli yolunun 32,1 kilometresinin bölünmüş yol, 39 kilometresinin de tek yol standardında projelendirildiği belirtilerek, 11,5 kilometrelik Kırklareli şehir geçişinin önceki yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlandığı kaydedildi.