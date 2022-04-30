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Van'da ulaşım sıkıntısı nedeniyle ekilemeyen 4 bin dönüm arazi için yol yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde yeni açtığı yol ile çiftçilerin tarlalarına ulaşmasını sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 16:43
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Van'da ulaşım sıkıntısı nedeniyle ekilemeyen 4 bin dönüm arazi için yol yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte tarım ve hayvancılığın canlanmasına yönelik Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda belediye tarafından yapılan sulama kanalları, göletler ve arazi yolları çiftçilerin üretimine önemli katkı sunuyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Erciş ilçesi Zilan bölgesinde bulunan Kardoğan Mahallesi'nde de 50 yıldır ulaşım problemi nedeniyle ekilemeyen 4 bin dönüm araziye ulaşım sağladı.

Mahalleye 7 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık bin 900 rakımdaki bölge için 20 günlük çalışmayla tamamlanan 4 kilometre uzunluğundaki dağ yoluyla çiftçiler arazilerine ulaşarak ekinlerini yapabilecek.

Mahalle Muhtarı Ali Taş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Arazilerine yeniden ekim yapacakları için mutlu olduklarını belirten Taş, şöyle dedi:

"Bu sene mahalleli olarak Büyükşehir Belediyesine müracaat ettik. Müracaatımız kabul olarak çalışma başlatıldı. Titiz bir çalışmayla arazimize ulaşım sağlayacağımız yol tamamlandı. Çiftçimiz feraha kavuştu. Yaklaşık 40-50 yıllık sorunumuz çok şükür çözüldü. Arazimizde buğday, yonca, yulaf ekeceğiz. Verimli bir arazidir. Mahsulden yana ümitliyiz."

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