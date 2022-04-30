Bakan Soylu, Kocaeli'de bayram trafiği denetimine katıldı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de!
Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de!
Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor
Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor
Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir
Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir
Şırnak'tan acı haber, kayadan düşen asker şehit oldu
Şırnak'tan acı haber, kayadan düşen asker şehit oldu
Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücreti belirlendi
Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücreti belirlendi
Avukat sayısı 160 bini geçti
Avukat sayısı 160 bini geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı, vaka sayıları binin altına düşmesi bekleniyor
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı, vaka sayıları binin altına düşmesi bekleniyor
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Temmuz'da yapılacak
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Temmuz'da yapılacak
Elektrik faturalarına yeni zam gelecek iddiası
Elektrik faturalarına yeni zam gelecek iddiası
Yerli gübre SİHA kadar önemli!
Yerli gübre SİHA kadar önemli!
MEB personel alımı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB personel alımı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB, şube müdürlerinin yer değişikliğini yapacak
MEB, şube müdürlerinin yer değişikliğini yapacak
Uzun yola çıkacaklara uyarı: Lastikleri kontrol ettirin
Uzun yola çıkacaklara uyarı: Lastikleri kontrol ettirin
Uzmanı açıkladı: Bayram'da hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Bayram'da hava nasıl olacak?
Hak-İş Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuzda toplansın
Hak-İş Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuzda toplansın
Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü
Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü
Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar piyasada
Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar piyasada
14 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
14 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Sağlık çalışanları yoksullaştı, borçlandı, mutsuzlar
Sağlık çalışanları yoksullaştı, borçlandı, mutsuzlar
Benzine 1 lira 33 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar
Benzine 1 lira 33 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar
Öğrencisine ceza veren öğretmene veli dayağı
Öğrencisine ceza veren öğretmene veli dayağı
Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
Direksiyon başında 'dizi izleyen' minibüs şoförüne para cezası
Direksiyon başında 'dizi izleyen' minibüs şoförüne para cezası
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Tuzla'da boya fabrikasındaki patlamaya adli ve idari soruşturma
Tuzla'da boya fabrikasındaki patlamaya adli ve idari soruşturma
Skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına soruşturma
Skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına soruşturma
Türk vatandaşlığı için ergin olma ve 5 yıl ikamet şartı kalktı
Türk vatandaşlığı için ergin olma ve 5 yıl ikamet şartı kalktı
İstanbul'da toplu taşıma 4 gün ücretsiz olacak!
İstanbul'da toplu taşıma 4 gün ücretsiz olacak!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Soylu, Kocaeli'de bayram trafiği denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücülere, emniyet kemerini takma ve cep telefonunun kullanmama çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 16:49
Yazdır
Bakan Soylu, Kocaeli'de bayram trafiği denetimine katıldı

Helikopterle İstanbul TEM otoyolu, Anadolu yakası E-5, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul çıkışındaki otoyollarda trafik akışını gözlemleyen Soylu, Gebze'de uygulama noktasında "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan trafik denetimine katıldı.

Burada yetkililerden bilgi alan ve güvenlik mensuplarıyla selamlaşan Soylu, basın mensuplarına, vatandaşların bayram tatili programları dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştuğunu söyledi. Tüm yetkililer ve ilgili birimlerin, vatandaşların rahat etmesi için alınan tedbirlerin sahada uygulanması noktasında dün saat 18.00'den itibaren teyakkuz halinde olduğunu aktaran Soylu, gerek havadan gerekse karadan tüm denetimleri icra ettiklerini kaydetti.

- 209 bin personel 10 bin ekip görevde

Bakan Soylu, bayram tatilini; bayram öncesi hareketliliğin olduğu, çarşambadan itibaren veya cumartesi-pazar dönüşlerinin olabileceği şekilde tarih dilimleri içerisinde değerlendirdiklerini anlatarak bu sürede 209 bin personel ve 10 bin ekibin sürekli görevde olacağını bildirdi.

Soylu, ülkenin çeşitli noktalarında ekipleri denetleyecek 42 emniyet, jandarma ve mülkiye müfettişinin, aynı zamanda gelecek bayramlarda rehberlik edebilecek birtakım tespitlerde bulunacağını dile getirdi.

Toplu taşımalardaki tedbirlere ilişkin 793 personelin 1586 otobüste denetleme gerçekleştireceğine değinen Soylu, "Bu yıl geçen yıla nazaran trafik kazaları ölümlerinde biraz daha az seviyedeyiz. Bu yıl ilk 4 ay içerisinde çok ciddi tedbirler alındı. Dün, bugün ve yarın 50 milyonu aşkın vatandaşımızın cep telefonlarına mesaj gönderildi." şeklinde konuştu.

- Soylu'dan güvenli seyahat için sürücülere uyarılar

Soylu, trafik kurallarına uymanın önemine işaret ederek şöyle devam etti:

"Kesinlikle hız limitlerine uyulması gerekir. İkincisi emniyet kemeri. 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganımızın en önemli amacı emniyet kemerinin muhakkak takılması. Üçüncüsü, buradan rica ediyoruz hatta yalvarıyoruz; lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız, dikkatimizi dağıtmaktadır. Bunun çok büyük facialarını görüyoruz aileler içerisinde. Daha sonra hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kalan vatandaşlarımızda bunu görüyoruz. Özellikle bayramda yola çıkacak vatandaşlarımıza bir uyarımız daha var. Çıkış esnasında ana yollara katılımlarda trafik yoğunluğu olabilir. 'Ben geciktim, tam zamanında ulaşayım.' şeklinde bir acelecilik içerisinde olursak kazaların en çok olduğu alanlardan biri varış istikametin 2-3 saat kala gerçekleşenlerdir. İki saatte bir 10 dakika dinlenmek bize çok şey kaybettirmez, çok şey kazandırır."

Bakan Soylu, ehliyetini yeni almış vatandaşların bu tür zamanlarda yaşanan yoğunluklar nedeniyle daha dikkatli araç kullanması gerektiğinin altını çizerek bazı bölgelerde devam eden yağışlar nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.

Otobüslerle seyahat eden vatandaşlara da emniyet kemeri takma çağrısı yapan Soylu, "Bu son 5 ayda geçen yıllara oranla çok fazla otobüs kazası oldu ama Allah'a çok şükür ölü sayımız neredeyse yok diyebiliriz, çok az. Sebebi şu; hemen hemen bütün otobüslerde emniyet kemeri var bizim tespitimiz. Otogar çıkışlarında, yollarda denetimler yapıyoruz. Buna riayet edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yollardaki trafik durumu

Bakan Soylu, yollardaki trafik durumuna ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Afyon-Eskişehir istikametinde çok büyük bir yoğunluk söz konusu değil. Kırıkkale istikametinde de bizim beklediğimiz kadar yoğunluk yok, akıcı olarak devam ediyor. Biraz Karadeniz Samsun'da yoğunluk söz konusu, zannediyorum o da bugünkü maçtan dolayı olabilir. Akdeniz istikameti de normal gözüküyor. İstanbul'dan çıkışlarda biraz yoğunluk var ama bu geçen seneki yoğunluklarla kıyaslanmayacak derecede."

Soylu, konuşmasının ardından uygulamada durdurulan sürücü ve yolcularla sohbet etti, çocuklara çeşitli oyuncaklar, kırmızı düdük ve pişmaniye hediye etti.

Emniyet mensuplarıyla fotoğraf da çekilen Bakan Soylu'ya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz eşlik etti.

- Bakan Soylu taziye ziyaretinde bulundu

Uygulamanın ardından Soylu, Darıca ilçesi Emek Mahallesi'nde babası vefat eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, aile ve yakılarına başsağlığı diledi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüştü
Bakanı Karaismailoğlu Kırklareli'nde çevre yolu açılışında konuştu
Bakanı Karaismailoğlu Kırklareli'nde çevre yolu açılışında konuştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'ekonomik müdafaa' vurgusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'ekonomik müdafaa' vurgusu
Erdoğan: Çevre yolları Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına yol açacaktır
Erdoğan: Çevre yolları Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına yol açacaktır
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı

Bu Habere Tepkiniz

Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi 657 sayılı Kanun gereği mümkün olmakla birlikte, uygulamada kamu kurumunun istihdam etmeye yönelik takdir yetkisi de bulunur.
Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli din hizmetleri sınıfına atananların kadroya geçirilmemesini hukuka uygun buldu.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

İstanbul ve Ankara Polisi İşçi bayramına yönelik 12/12 çalışacak
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosunda Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliği almak şartı arandı.
Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Birçok üniversite halihazırda ilgili bölümde görev yapmakta olan adayın "çalışma alanını" ilan özel şartı olarak yazmaya devam etmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi
Emniyet, bazı operasyonel birimlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti verecek

Emniyet, bazı operasyonel birimlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti verecek

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı , İnşaat Emlak Daire Başkalığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personele de %52 oranında fazla çalışma ücreti ödenecek.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 9 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
'Devlet Bahçeli Neler Oluyor Hayatta'yı izliyormuş'

'Devlet Bahçeli Neler Oluyor Hayatta'yı izliyormuş'

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğünü açıkladı. Ural, ?Programa (Neler Oluyor Hayatta) çok iltifat etti. Fırsat buldukça seyrettiğini söyledi? dedi.