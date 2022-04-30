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Bakan Varank duyurdu: KOBİ'lere destek 2 katına çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı'nda KOBİ'lerimize projeleri için 600 bin liraya kadar destek veriyorduk. Bu desteğimizi 2 katına çıkartarak 1 milyon 200 bin lira olarak belirledik. Bu da tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 19:14
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Bakan Varank duyurdu: KOBİ'lere destek 2 katına çıktı

Bakan Varank'ın katılımıyla Kültür Turizm İl Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri imza töreni düzenlendi.

Varank, törende yaptığı konuşmada, Dicle Kalkınma Ajansının bölgenin kalkınmasının dinamosu olduğunu söyledi.

Batman'ın tarım, gıda ve turizm alanları gelişime çok açık olduğunu, sanayide müthiş bir ivme yakalamış durumda olduğunu ifade eden Varank, Dicle Kalkınma Ajansı ile kuruluşundan bu yana Batman'da ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkı sunan 473 projeye 156 milyon liranın üzerinde destek sağladıklarını belirtti.

- "Genç girişimcilere yönelik destek yüzde 125 arttı"

Gençlerin Teknopark'ta fikirlerini ticarileştirmesi gerektiğini kaydeden Varank, şöyle konuştu:

"İşte bu anlamda gençlerimize vereceğimiz bir bayram müjdesini Batman'dan tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Biliyorsunuz gençlerimizin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişimlere dönüştürmeleri için TÜBİTAK aracılığıyla Bireysel Genç Girişimci (BİGG) programını yürütüyoruz. Bugüne kadar programdan faydalanan genç girişimcilere 200 bin liraya kadar destek sağlıyorduk. Şimdi, TÜBİTAK BİGG kapsamında genç girişimcilere yönelik destek miktarını yüzde 125 artırarak 450 bin liraya çıkarıyoruz. Böylece gençlerimiz, girişimlerini çok daha kolay ve etkin şekilde hayata geçirebilecekler. Ben bu bayram müjdesinin tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Batman genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Bu program onlar için adeta biçilmiş kaftan."

- KOBİ'lerin projelerine destek 1 milyon 200 bin liraya çıkıyor

Bunun yanında bir müjdelerinin daha olduğunu aktaran Varank, "Diyelim ki bir şirketiniz var ve Ar-Ge yapmak istiyorsunuz. İşte bu noktada devreye TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı giriyor. Bu programda KOBİ'lerimiz projeleri için 600 bin liraya kadar verdiğimiz desteği de iki kat arttırarak 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz. Bu müjdemiz de tüm KOBİ'lerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Bakan Varank, "Siz bir adım atın, biz gerisi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Birlikte, tüm bölgelerimizle, tüm şehirlerimizle ülkemizi hak ettiği seviyeye ulaştıracağız. Malumunuz tüm dünya, pandemi, ardından savaş derken çok ciddi zorluklar yaşıyor. Elbette bu zorlukları Türkiye olarak biz de yaşıyoruz. Bu tür sınamaları ancak birlik, beraberlik, sabır, azim ve kararlılıkla aşabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Batman doğasıyla adeta bir cennet"

Batman'a kazandırdıkları projelerle ilgili konuşan Bakan Varank, "Batman'a kazandırdığımız projelere devam edelim. Mor Kuryakos Manastarı'nın restorasyon işlemlerini tamamladık. GAP idaremizle Manastır'ın peyzaj çalışmalarını tamamlayarak cazibesini daha da artıracağız. Hasankeyf'e bir uygulama oteli kazandırdık. Hasankeyf Üçyol ekolojik köyünde 8 mağarayı butik otele dönüştürdük. Bu yatırımlarla hedefimiz Hasankeyf'i ziyaret eden turistlere daha iyi şartlarda konaklama imkanı sunmak, gelen turist sayısını arttırmak. Batman doğasıyla adeta bir cennet. Önemli tarihi değerlere sahip. Dolayısıyla turizm buranın temel ekonomik başlıklarından biri olmalı. Alternatif turizm alanları ve projeleri ortaya koymalıyız ki buraları dünyaya daha çok tanıtabilelim. Artık biliyorsunuz buna hizmet eden bir marka oluşturduk: Mezopotamya. Mezopotamya markasıyla tüm dünya Batman'ın da içerisinde olduğu illerimizi yakından tanıyacak" dedi.

"Batman'a 38 milyon liralık yatırım yaptık"

Batman'a 38 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Varank, "Bugün açılışını yaptığımız daha birçok projemiz var. Gençlerimizin istihdamından altyapı projelerine kadar Batman'a güncel rakamlarla yaklaşık 38 milyon liralık yatırım yaptık. Yeter mi? Yetmez. Biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber yeni bir proje başlattık. Çalışan ve Üreten Gençler Programında Batman merkez, Hasankeyf, Gercüş ve Kozluk ilçelerinde 13 tekstil atölyesi ve yanlarına sosyal donatılarını inşa ediyoruz. Bu atölyeleri yatırımcıların hizmetine sunacağız. Yaklaşık 40 milyon liralık yatırımla inşa edeceğimiz bu atölyelerde 2 bin Batmanlı gencimiz istihdam edilecek. Bundan başka devam eden SOGEP projelerimiz de var. Konuşmamın başında ifade ettim. Bu bölgede GAP'ın özellikle tarımsal anlamda oldukça önemli çalışmaları var. Bugün protokolünü imzalayacağımız projelerle önümüzdeki dönemde GAP aracılığıyla Batmanlı çiftçilerimizin yetkinliklerini ve tarım yapma yöntemlerini daha da geliştireceğiz. Bunların arasında modern sulama imkanlarını yaygınlaştıran, seralarda verimli iklimlendirme teknolojilerini teşvik eden, yenilenebilir enerji ile damlama sulamayı mümkün kılan projeler var. Burada da yaklaşık 9 milyon liralık yatırımız olacak. Tüm bu eserler inşallah Batman'da tarımın, tekstilin, turizmin ve istihdamın gelişmesine ivme kazandıracak. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Bizim hükümetlerimiz iş yapıyor eser bırakıyor"

Batman'a ulaşımda kazandırılan yatırımlardan söz eden Bakan Varank, "Her bir ilimizin refah seviyesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin neresine giderseniz gidin hükümetlerimizin vurduğu mührü görürsünüz. Batman'ın son 20 yılda kaydettiği gelişmeyi burada yaşı müsait olanlar olmayanlara mutlaka anlatmalı. Gençler buraların daha önceki halini bilmiyor. Sanıyorlar ki Batman'da bu güzellikler hep vardı. Neler yaptık neler. Duble yollar, hastaneler, havalimanı terminal binası, Batman- Midyat yolunda baraj geçiş sorununa çözüm olan Hasankeyf 2 köprüsünü daha yakın zamanda hizmete aldık. Dicle nehri üzerinde adeta bir inci gibi duruyor. Ülkemizin en büyük dördüncü hidroelektrik santrali olan Ilısu barajı projesini geçtiğimiz yılın sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız açtı. Batman-Beşiri-Kurtalan yolunu da inşallah seneye tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim hükümetlerimiz iş yapıyor. Eser bırakıyor. Bunların hepsini milletimizin, Batmanlıların hizmetine sunuyor. Siz hiç muhalefet kanadından vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje bir, fikir duyuyor musunuz? Hadi önceden belediyeleri yoktu. Bahaneleri vardı. Bol keseden sallıyorlardı. Artık bahaneleri de yok. 11 tane büyükşehir belediyesi ellerinde. 2019 yılından bu yana üç yıl geçti. Soruyorum size, ne yaptılar? Vatandaşın hangi derdine çare oluyorlar? Kocaman bir hiç! Ama kimse merak etmesin. O belediyelerin de tekrar hizmete kavuşacakları zamanlar yakındır" dedi.

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