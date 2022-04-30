Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe kaza yaptı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İstanbul Maltepe'de kaza yaptı.

Kaza öğle saatlerinde Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, otomobiliyle Büyüktur Yolu sokaktan çıkıp Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine doğru ilerleyen motosikletliyle çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yıldız Tilbe motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmadı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tilbe'nin polis merkezine gidip ifade verdiği öğrenildi.

"ÜZGÜN BİR HALİ VARDI"

Kazayı gören Dursun Kaya, "Kadıköy istikametine giden motosiklet, kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken araç da dönüyordu. Sürücüyü gördüm kadındı ama kim olduğunu bilmiyordum. Ambulansı aradık. Üzgün bir hali vardı. Sonradan gördüm Yıldız Tilbe hanım dediler. Sonuna kadar da motosikletlinin başını kolunun üstünde tuttu" dedi.