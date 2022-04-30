Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 19:21
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Gültepe Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenledi.
Adreslerde, variller içerisinde 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Şüpheliler F.A, F.İ. ve H.Z. gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız