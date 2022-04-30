Muğla'da 2 kişiyi öldüren zanlı saklandığı ormanda yaralı olarak yakalandı

Mesken Mahallesi'nde Sevim Y. ve Özgür D'yi otomobilde öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Ö.K'nin yakalanması için Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Muğla Komando Tabur Komutanlığından 4 timin yanı sıra Menteşe, Yatağan ve Kavaklıdere ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, JASAT, İstihbarat Timi, İz Takip Arama Timi ve Olay Yeri İnceleme Timi bölgede gün boyu çalışma yürüttü.

Ormandaki 8 kilometrelik alanda dron ve iz takip köpekleri ile yürütülen çalışmada zanlı, Kavaklıdere ilçesi Yayla mevkisinde bıçakla yaralanmış olarak yakalandı.

Zanlı ile arazide kanlı bıçak, ayakkabı ve cep telefonu bulundu.

Ö.K, 112 Acil Servis ekibince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dün Mesken Mahallesi'nde park halindeki 34 GB 6384 plakalı otomobilin yanında Sevim Y'nin (35) cesedi bulunmuş, yaralı olan Özgür D. (25) hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Jandarma ekipleri, katil zanlısının Ö.K. olduğunu belirleyip yakalanması için çalışma başlatmıştı.