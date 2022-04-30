PtteM'in e-mağazası Çin'de faaliyete geçti

Bir PTT iştiraki olan PtteM, Çin'in en büyük çevrim içi alışveriş platformlarından birinde e-mağaza açtı.

Yeni açılan e-mağazada şimdiden 8 Türk markası yerini aldı.

E-mağazanın ihracata katkı sunması bekleniyor.

"E-ticaret çok önemli bir fırsat"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"

Malumunuz iki ülke arasında ticaret dengesizliği var. Bizim belli bir noktada açığımız var. Bu açığı kapatmak adına ihracatımızı bizim renklendirmemiz, büyütmemiz gerekiyor. E-ticaret bunun için çok önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle dünyadaki global pazarın yüzde 55'inin Çin'de olduğunun düşündüğümüz zaman, buradaki fırsatları değerlendirmek adına birçok girişimde bulunduk

."

Yüz milyonlarca kişiye hitap edecek

Çin 2 trilyon doları aşan hacmiyle dünyanın en büyük e-ticaret pazarı. Ülkede 970 milyon internet kullanıcısı var.

PtteM mağazasının yer aldığı jd.com platformu ise 350 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip.

Türk firmaları ekstra bir yatırım yapmadan bu platformdan yararlanabilecek.

Sınır ötesi e-ticaret, ithalat sürecinde ve Çinli tüketiciye erişimde kolaylık sağlıyor.

PtteM'in Çin'de açtığı e-mağaza Türk ihracatçısına Çin pazarında daha etkin olma fırsatı sunuyor.