Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler Akgün ve Uzun'a rahmet diledi

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-5 operasyon bölgesinde elim bir kaza sonucu şehit olan kahraman Jandarmamız Fatih Berkay Akgün'e ve Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Nurettin Uzun'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.