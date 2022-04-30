Okullar Avrupa Şampiyonu Satranç Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı

Feribotla Fethiye Limanı'na gelen takımı, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ile bir grup öğrenci karşıladı. Sporculara çiçek veren grup, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Balcı, ülke olarak satranç takımının başarısından dolayı gurur duyduklarını söyledi. Balcı, Türk gücü ve zekasının satranç milli takımı vasıtasıyla gösterildiğini vurguladı.

Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Ömer Asım Ötegen ise 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalyayla en başarılı federasyon ödülünü de kazandıklarını söyledi.

Başarılı bir sonuçla ülkeye dönmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Ötegen, "Bu başarı hepimizin. Bize bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Satranç Federasyonu Başkanımız Gülkız Tulay'a çok teşekkür ediyoruz. Çok gayretli bir çalışma yaptık. 10 gün gece gündüz yüksek bir tempoda çalıştık ve bu başarılı neticeye ulaştık." dedi.