CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Türenç'e taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden gazeteci Tufan Türenç'in eşi Pınar Türenç'e taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 23:40
Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'i evinde ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.
Gazeteci Tufan Türenç, geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 23 Nisan'da vefat etmişti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız