Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik etti.
Kaynak : TRT
Eklenme : 30 Nisan 2022 23:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u kutladı.
"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan @Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız