Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

28 Nisan 2022 tarihinde gündeme getirdiğimiz yazımızda; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından 27 Nisan 2022 günü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda "Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak. Görme Engelli Annelerin Çocuk Bakım Deneyimleri ve Adölesan Sağlığı üzerine çalışmalar yapmış olmak." özel şartına yer vererek adayın tez konusunu yazarak ilanın kişiye özel olduğunu ifade etmiştik.

Bunun üzerine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından ilan edilen kadro 30 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de İPTAL edilmiştir.