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Emekli ve çalışana temmuzda zam umudu

En düşük emekli aylığı 2.750-3.000 lira arasına yükselebilir. Temmuzda, enflasyona ek seyyanen zam olabilir. Zamlar, esas düşük maaş üzerinden değil 2.500 lira üzerinden yapılabilir.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 01 Mayıs 2022 07:05
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Emekli ve çalışana temmuzda zam umudu

Hükümetin, vatandaşları enflasyona karşı rahatlatmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" sözlerinin ardından emekliler, bugün gelecek açıklamayı bekliyor. Sürprizin ne olduğu tartışılırken, üç ayrı senaryo üzerinde duruluyor.

Geçtiğimiz ocak ayında en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı. Gıda başta olmak üzere neredeyse tüm ürün ve hizmetlerde oluşan enflasyon nedeniyle emekli taban aylığının artması bekleniyor. En düşük emekli maaşının 2.750-3.000 lira arasında bir rakama yükselebileceği değerlendiriliyor.

Bir diğer ihtimal, emeklilere yılın ikinci yarısında, temmuz zammının yanı sıra seyyanen zam gelebileceği yönünde... Bu durumda, seyyanen zam ile birleşecek temmuz zammının yüzde 50'yi aşabileceği belirtiliyor. Emekliler, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere, yılda iki defa altı aylık enflasyon oranında maaş zammı alıyor.
Emeklilerin, zam oranları hesaplanırken mağduriyet yaşandığı biliniyor. Gelebilecek sürpriz haberin bununla ilgili olabileceği de ifade ediliyor. Esas maaşı düşük kalan emekliler için temmuz ayında yapılacak enflasyon zammının, esas düşük maaş üzerinden değil, 2.500 lira üzerinden yapılabilmesini sağlayan bir düzenlemeye gidilebileceği konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ YÜKSELİYOR

Enflasyonda yükseliş devam ederken, "asgari ücrete temmuz zammı" konusu da gündemdeki yerini koruyor. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun temmuz ayında toplanmasını ve ocak ayında olduğu gibi asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir artışın yapılmasını istediklerini söyledi. Ankara'da düzenlediği bir iftar programında açıklamalarda bulunan Arslan "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun en fazla 2 yıl içinde toplanması gerekiyor. Dolayısıyla en azı yok. Yani Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında da toplanabilir. 2022'nin 6 aylık enflasyon artışı dikkate alınarak, onun üzerinde bir zamla yeni asgari ücretin belirlenmesinin hakkaniyetli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'de bu yılın ilk üç ayında enflasyon, yüzde 21,37 olarak gerçekleşti. Nisan, mayıs, haziran döneminde bu oranın en az yüzde 10 daha artması ve ülkede 6 aylık enflasyonun yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Sendikalar da asgari ücrete bu oranda yarıyıl zammı talep ediyor. 2022 yılı için asgari ücret, 4.250 TL olarak belirlenmişti. Yüzde 30 zam gelmesi halinde, temmuzda asgari ücretin 5.525 TL'ye çıkması söz konusu olacak. Çalışanlar bu konuda müjde beklerken, patronlar da asgari ücret artışına yeşil ışık yakmıştı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan "Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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